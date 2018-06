Sporting afirma que nenhum tribunal vai validar uma providência cautelar

Direção de Bruno de Carvalho sustenta não haver motivos para tal e escuda-se na "normal atividade da SAD" e resultados positivos.

16:14

O Sporting pronunciou-se sobre a possibilidade de haver uma providência cautelar que resulte numa intimação judicial para garantir a realização da AG de dia 23 de junho , na qual a Mesa da Assembleia Geral pretende destituir o Conselho Diretivo. Num comunicado divulgado no Facebook, os leões entendem não haver motivos para a apresentação de uma providência cautelar e que esta, a avançar, não será validada por nenhum tribunal. A direção de Bruno de Carvalho sustenta a sua versão com a "normal atividade" da SAD, assim como os resultados positivos ao longo dos anos."Queremos esclarecer que estando o clube em normal actividade, sendo que este ano já é o melhor da nossa história no que respeita a títulos europeus e nacionais, estando as contas equilibradas e registando-se nos últimos 5 anos um crescimento de 60.000 sssociados, não consideramos credível que um tribunal considere não ser dos superiores interesses do clube a continuação de uma direcção que tem no currículo os melhores resultados desportivos e financeiros de sempre", pode ler-se no documento."Não terá qualquer credibilidade uma decisão de tribunal que se pronuncie a favor da destituição de uma Direção e Administração, por causa de processos de rescisão sem sentido e por chantagens de que, se sairmos, voltam a ter condições psicológicas para ficar ou ser negociados", escreve ainda o Sporting, que considera que a lei "não pode decidir com base em chantagens ou no diz que disse". "Tem de se cingir a factos, e esses apontam todos para que os superiores interesses do clube e da SAD seja a manutenção da actual Direção e Comissão Executiva da SAD".Recorde-se que a AG de 23 de junho foi convocada por Jaime Marta Soares, presidente da assembleia-geral, com o intuito de destituir o Conselho Diretivo. Neste momento, ainda assim, não há qualquer certeza de que a reunião magna se realize, até porque o órgão não conseguiu validar as assinaturas em Alvalade.O comunicado é assinado pelo Conselho Directivo do Sporting e a Comissão Executiva da SAD.