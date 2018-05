Sporting afunda mais de 7% na bolsa

Crise no clube de Alvalade levou à descida das ações apesar do reduzido número de títulos transaccionados.

Por Nuno Carregueiro/Jornal de Negócios | 11:01

As ações do Sporting estão a desvalorizar 7,89% para 0,780 euros, reagindo à crise que afetou o clube nos últimos dias e que só esta quinta-feira chegou ao mercado de capitais.

O Sporting vive dias turbulentos desde segunda-feira, mas nas primeiras duas sessões da semana não foram negociadas quaisquer ações e na sessão desta quarta-feira foram movimentadas apenas 350 ações ao mesmo preço da véspera.

Esta quinta-feira, na negociação por chamada que ocorreu às 10h30, foram transacionadas apenas 360 ações, ao preço de 0,70 euros. Dado ser uma cotada de reduzida liquidez, a transação de ações do Sporting é efetuada duas vezes por dia: uma às 10h30 e outra às 15h30, apesar das ordens estarem sempre a entrar no sistema. Neste regime de negociação por chamada estão cotadas com pouca liquidez ou pouca dispersão em bolsa.

Apesar da queda desta quinta-feira, as ações do Sporting estão em alta no acumulado do ano, com um saldo positivo de 13,43%. A SAD está avaliada em bolsa em 50,9 milhões de euros.

A SAD do Sporting informou esta quarta-feira, em comunicado divulgado na CMVM, que "não há qualquer suspensão ou rescisão do vínculo laboral de qualquer dos elementos da equipa técnica do plantel principal de futebol profissional". Por outro lado, acrescenta, "não foi manifestada qualquer intenção de rescisão dos contratos de trabalho por parte de qualquer jogador da equipa principal de futebol profissional".



O comunicado do Sporting surge depois da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ter pedido esta quarta-feira, 16 de Maio, esclarecimentos à SAD sobre o impacto dos acontecimentos recentes no valor dos seus activos.

O regulador do mercado de capitais quis saber se o valor dos ativos do Sporting será afetado pelos casos que estão a afetar o clube.

Uma das maiores questões está relacionada com a violência a que se assistiu na Academia de Alcochete esta quarta-feira, com jogadores e membros da equipa técnica a serem agredidos.



Após estes acontecimentos foi noticiado que os jogadores e equipa técnica do Sporting ponderam avançar com uma rescisão por justa causa.