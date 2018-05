Sporting anuncia reforço de medidas de segurança na Academia

Operações surgem após agressões aos jogadores em Alcochete.

O Sporting anunciou esta segunda-feira o reforço de segurança na Academia de Alcochete depois das agressões verificadas na passada terça-feira, avança o Record Num comunicado conjunto da direção de operações e segurança do Sporting e da 2045 Empresa de Segurança SA, os leões enumeram as novas medidas:Auditoria por entidade independente às condições de segurança da Academia e do Estádio;Alargamento do sistema de CCTV;Reforço da equipa de segurança da Academia com elementos qualificados com formação especializada em defesa pessoal;Operador local permanente de CCTV, em regime 24/7 com redundância no Estádio José Alvalade;Revisão da vedação do perímetro exterior de todo o complexo;Criação de um segundo posto de controlo de viaturas e pessoas;Seccionamento do perímetro de segurança criando um segundo perímetro interno, de modo a isolar a área do futebol profissional das restantes zonas da Academia;Ligação automática ao posto da GNR em caso de emergência;Instalação de pilaretes hidráulicos para limitação de acesso a viaturas;Reforço e permanência da equipa de acompanhamento e proteção pessoal à equipa de futebol profissional.