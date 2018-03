Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting aposta em Fredy Montero no Lugar de Bas Dost

Recuperação do holandês está difícil e colombiano aponta à titularidade na Liga Europa.

Por Mário Figueiredo | 08:42

Montero é o avançado escolhido por Jorge Jesus para substituir Bas Dost na partida de amanhã (20h05) com o Plzen, da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, apurou o CM.



O avançado holandês Bas Dost ainda não recuperou a cem por cento da lesão muscular na coxa direita contraída frente ao Astana e vai ser poupado por Jorge Jesus. O CM sabe que o técnico até chegou a testar durante os treinos o jovem Rafael Leão, de apenas 18 anos como titular.



Contudo, perante a importância do jogo, onde o Sporting pretende garantir um resultado que facilite o desempenho da equipa na segunda mão na República Checa, o técnico vai apostar na experiência do colombiano Montero, ficando Rafael Leão, que se afirmou definitivamente na equipa com o único golo do Sporting no clássico com o Dragão (derrota 2-1), como alternativa para o decorrer do jogo.



A complicar ainda mais as contas de Jorge Jesus no ataque está ainda a lesão de Doumbia, contraída frente ao FC Porto, onde após uma entrada de Diogo Dalot, saiu com queixas no pé esquerdo. Com o título nacional mais distante (estão a oito pontos do líder FC Porto), os leões têm agora o foco numa boa campanha na Liga Europa.



Montero: um milhão

Fredy Montero regressou no mercado de janeiro ao Sporting a custo zero, mas recebeu um prémio de assinatura de um milhão de euros.



Dez jogos, um golo

O regresso de Montero não tem sido feliz. Está fora de forma e já alinhou em dez jogos, tendo apontado apenas um golo (frente ao Feirense)



Seis leões em alerta amarelo

O Sporting tem seis jogadores, todos habituais titulares, em risco para a segunda mão da eliminatória com o Plzen. Se virem um cartão amarelo amanhã estão fora do jogo na Rep. Checa. São eles: Coates, Fábio Coentrão, William Carvalho, Bruno Fernandes, Acuña e Gelson Martins.



Kulbakov é o juiz da partida

O bielorrusso Aleksei Kulbakov é o árbitro do jogo de amanhã (20h05) entre o Sporting e os checos do Plzen, em Alvalade. É a segunda vez que este juiz dirige um jogo do Sporting. O primeiro foi frente ao Hertha de Berlim (vitória leonina por 1-0) em 2009/10, na Liga Europa.