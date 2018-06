Rescisões ameaçam continuidade das operações do Sporting

Auditor da Sporting SAD considera existir uma impossibilidade de realização do valor de venda dos ativos num curto prazo.

Por Lusa | 08:03

A PWC, auditor da Sporting SAD, considera existir uma ameaça concreta à continuidade das operações da sociedade na sequência das rescisões de contratos de jogadores e uma impossibilidade de realização do valor de venda dos ativos no curto prazo.

Numa comunicação esta terça-feira enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sporting Clube de Portugal -- Futebol, SAD (Sporting SAD), informa que a PWC no dia 12 de junho informou "existir uma ameaça concreta em reação à continuidade das operações da Sporting SAD, além das menções relatadas anteriormente nas Certificações Legais das Contas e Relatórios de Auditoria".

Na "sequência das recentes rescisões de contratos de trabalho desportivo de jogadores (...), considerados como sendo dos mais valiosos em termos de mercado, e do consequente impacto na gestão do risco de liquidez da Sporting SAD, em virtude da impossibilidade de realização do valor de venda dos referidos ativos no curto prazo e dos impactos conexos na atividade da sociedade, constatamos existir a esta data uma ameaça concreta em relação à continuidade das operações da Sporting SAD", é referido.