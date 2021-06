O Sporting está disposto a dar 6 milhões para contratar Ricardo Esgaio ao Sp. Braga e conta com a vontade do lateral-direito para convencer António Salvador.





A contratação de Ricardo Esgaio é a prioridade para Rúben Amorim. O técnico já trabalhou com o jogador no Sp. Braga e acredita que é um elemento fundamental para a defesa do título de campeão nacional e para a presença na ...