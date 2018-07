Sporting ganha a Stade Lausanne por quatro bolas a uma

Partida foi o último jogo de preparação do estágio de pré-época.

Por Lusa | 21:50

O Sporting venceu esta segunda-feira o Stade Lausanne, da III Divisão suíça de futebol, por 4-1, no último jogo de preparação do estágio de pré-época, no qual deixou boas indicações na primeira parte, a despeito da fragilidade do oponente.

A equipa do terceiro escalão do futebol helvético foi uma escolha de última hora para o último jogo no estágio na Suíça, depois de terem sido anunciados, anteriormente, os holandeses do PSV Eindhoven e os turcos do Fenerbahçe.

O resultado ficou definido ao intervalo, o que reflete a boa primeira parte dos 'leões', com destaque para a influência determinante dos jovens formados na Academia de Alcochete, Francisco Geraldes, por cujos pés passaram a maioria dos lances de perigo do ataque, e Matheus Pereira, a confirmar o bom arranque de época com a sua velocidade e engodo pela baliza.