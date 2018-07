Sporting com contas penhoradas por dívidas ao Fisco e à Segurança Social

Apenas as contas bancárias no Millenium BCP estão disponíveis.

"A Comissão de Gestão espera que os encaixes financeiros decorrentes das vendas de William Carvalho ao Bétis (pela qual o Sporting já recebeu 16 milhões de euros, mas cujo negócio pode chegar aos 20) e de Gelson Martins (pretendido pelo At. Madrid) possam ajudar a equilibrar as contas", avança o semanário.

As contas do Sporting no Novo Banco e na Caixa Geral de Depósitos estão penhoradas por dívidas ao Fisco e à Segurança Social relativa a abril e a maio, coincidindo com o início da crise sportinguista, avança o Expresso.De acordo com o semanário, o clube devia ao Fisco 2,089 milhões de euros relativos a abril e 2,299 milhões de euros referentes ao mês de maio. À Segurança Social, o Sporting tinha "uma dívida de 862 mil euros, correspondente ao mês de maio".A estas dívidas junta-se uma dívida total a fornecedores próxima dos 40 milhões de euros, dos quais metade serão dívidas "que já ultrapassaram os prazos de pagamento".No entanto, escreve o jornal, "a Comissão de Gestão, que entrou em funções em meados de junho, já liquidou as prestações de IRS do mês de abril e também o valor em dívida à Segurança Social, com o objetivo de descongelar as contas"."O reporte da situação débil de tesouraria do clube consta de um relatório da PricewaterhouseCoopers (PwC), auditora da SAD verde e branca, que foi entregue este mês e ao qual o Expresso teve acesso", pode ler-se no artigo.