Sporting confirma regovação do contrato com o treinador Jorge Jesus

Treinador português assinou contrato de um ano com Al Hilal, na Arábia Saudita.

Por Lusa | 01:05

O Sporting confirmou esta terça-feira a revogação do contrato com o treinador de futebol Jorge Jesus, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sporting Clube de Portugal -- Futebol, SAD, vem (...) informar o mercado que nesta data, foi formalizada a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho celebrado entre a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD e o treinador da equipa principal de futebol, Jorge Jesus, revogação que produzirá efeitos imediatos", diz o comunicado.

O treinador português, que orientou o Sporting nas últimas três temporadas, já tinha sido confirmado oficialmente no Al Hilal, da Arábia Saudita, pelo qual assinou um contrato válido por um ano, com outro de opção.