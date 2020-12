Os leões voltam a insurgir-se contra “a dualidade de critérios” na arbitragem, nomeadamente no plano disciplinar. Fonte próxima da SAD leonina diz ao CM que, “mesmo num momento de vitória, não se pode esconder um sentimento de revolta”.





Os sportinguistas falam de “critérios diferentes no mesmo jogo”, ou seja, com a responsabilidade de um árbitro, ou de “árbitro para árbitro e de VAR para VAR em jogos distintos”. Na base das críticas está o encontro, de domingo, que os leões ganharam (2-1) ao Belenenses SAD. “Uma entrada sobre o Palhinha, no primeiro minuto, não mereceu sanção disciplinar, mas, ao invés, no jogo de Alvalade [3-1] com o Gil Vicente o nosso jogador viu o cartão amarelo logo no primeiro minuto”, afirma a mesma fonte, acrescentando: “E ainda poderíamos falar, em matéria de VAR, do lance do penálti que o nosso guarda-redes, Adán, defendeu no Jamor, comparando-o com as intervenções noutros penáltis.”