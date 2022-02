Sporting critica castigo da FPF a Palhinha

O Sporting criticou esta quinta-feira duramente o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a João Palhinha após o clássico no Dragão, na última jornada, em comparação com a sanção aplicada ao guarda-redes portista Marchesín.“Ficámos a saber que, para o CD, um pontapé de Agustín Marchesín é menos grave que uma estalada de João Palhinha: o internacional argentino foi castigado com dois jogos, o internacional português com três (falhando por isso o confronto com o FC Porto para a Taça de Portugal)”, escreveu Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, no jornal dos leões.