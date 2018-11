Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting cumpre na estreia de Keizer em Viseu

Resultado melhor do que a exibição. Lusitano discutiu o jogo até onde o coração e as pernas deixaram.

Por Mário Pereira | 01:30

Marcel Keizer estreou-se no comando técnico da equipa do Sporting com um triunfo folgado sobre o Lusitano de Vildemoinhos. O 4-1 final foi um resultado pesado para o 5º classificado da série B do Campeonato de Portugal, que durante uma hora discutiu - com os argumentos disponíveis - o jogo com os leões.



Nessa altura o resultado estava em 1-1 e o clique que empurrou o Sporting para os oitavos de final da Taça de Portugal foi garantido por um toque de classe de Bruno Fernandes com um golo de excelente efeito (2-1). No espaço de nove minutos a equipa lisboeta marcou por mais duas vezes e construiu um resultado que cria a ilusão de facilidades que, durante o resto do tempo, a turma beirã não concedeu.



O onze e o modelo de jogo (4x3x3 clássico) apresentados por Keizer dão uma ideia do que pretende para o Sporting e da forma como irá jogar a equipa nos próximos compromissos. Mas há muito trabalho a fazer. A posse de bola é privilegiada, falta dar-lhe consistência. Para isso a defesa terá de ser mais segura e o meio-campo não pode perder tantas segundas bolas. Ontem, frente a uma equipa de escalão inferior, isso aconteceu vezes demais.



Numa primeira parte emperrada, só a catadupa de cruzamentos de Jefferson se evidenciou, no Sporting, um deles para o 1-0 de Bas Dost. O Lusitano reagiu e empatou. Na segunda parte, a classe individual dos jogadores leoninos e a quebra física dos beirões explicam o desnível do resultado.



Bruno Fernandes: "Vitória justíssima"

"Dominámos o jogo por completo. O Lusitano teve mérito naquilo que fez mas a nossa vitória é justíssima por aquilo que fizemos na segunda parte", disse Bruno Fernandes. O médio falou ainda de Keizer: " Toda a gente está contente com os métodos do mister".