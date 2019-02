Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting dá sinal de vida ao vencer o Sporting de Braga

Leão volta às vitórias e às boas exibições depois da contestação dos últimos jogos.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Pazes feitas em Alvalade entre os adeptos e a equipa do Sporting. Um triunfo claro e sem contestação sobre o Sp. Braga apaga da memória os lenços brancos e exibições menos conseguidas dos últimos jogos.



O Sp. Braga surgiu em campo num 4x4x2 bem definido, com a linha média muito junta à defensiva sempre que o Sporting tinha a bola. Contudo, os leões souberam na primeira parte arranjar o antídoto para superar a malha minhota, muito à custa de rápidas transições. Neste capítulo, Wendel e Bruno Fernandes foram decisivos.



Sem bola, a equipa de Abel Ferreira quase que se limitou a ver o Sporting jogar. As ocasiões até nem foram muitas, mas o sinal mais foi sempre dos leões, que muitas vezes apostaram num esquema de três defesas (Ilori, Coates e Borja).



O talentoso Bruno Fernandes arrancou a falta que ele próprio cobrou para o 1-0. Soberbo livre direto, num remate por cima da barreira, sem hipóteses para Tiago Sá, que já tinha sido chamado a defesa apertada a remate de Bas Dost.



Wilson Eduardo entrou ao intervalo e vinha com a missão de agitar a equipa minhota. Mas, logo a abrir, a equipa bracarense sofreu nova contrariedade. Diaby foi derrubado na área após grande cavalgada. Bas Dost teve a frieza para fazer o 2-0. Balde de água fria para as expectativas de Abel Ferreira.



Do outro lado estava um Sporting cada vez mais confiante. Com ainda mais espaço a meio--campo, os lances de bom futebol sucediam-se. O conjunto minhoto não mostrava argumentos para sequer se aproximar da área de Renan. Aos 68’, a estocada final no encontro. Bruno Fernandes, sempre ele, descobriu Bas Dost na área, que só teve de empurrar para o 3-0.



Até final jogou-se um futebol de muito contacto físico com os jogadores do Sp. Braga, aqui ou ali, a entrarem à margem das leis. Palmas e muito apoio ouviram-se das bancadas do Estádio José Alvalade, contrastando com as muitas criticas feitas após as derrotas com o Benfica e mais recentemente com o Villarreal para a Liga Europa.



Uma vitória e resultado que dão moral à equipa de Marcel Keizer antes de uma importante deslocação a Espanha, onde vai ter de anular a desvantagem de 0-1 que leva do jogo da primeira mão em Lisboa.



Quanto ao campeonato, destaque para a aproximação ao terceiro lugar (Sp. Braga está a 4 pontos) e ao Benfica (5) que só esta segunda-feira defronta o Desp. Aves, no fecho da 22ª jornada da Liga.



"Foi um dos melhores jogos"

"Jogámos muito bem. Foi um dos melhores jogos da equipa até agora", começou por dizer Marcel Keizer, treinador do Sporting, depois da vitória frente aos bracarenses. O técnico destacou a exibição dos jogadores e falou da frescura física da equipa.



"Eles estiveram muito bem e há que dar mérito. Ter jogadores frescos faz a diferença para estes jogos. Mostraram uma grande mentalidade e fizeram um grande trabalho", concluiu o técnico holandês.