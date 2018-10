Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting de Braga à bomba na Taça de Portugal

Remate de fora da área ao cair do pano de Dyego Sousa dá vitória na casa do Felgueiras.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:26

O Felgueiras 1932 foi eliminado da Taça de Portugal, em casa pelo Sp. Braga, graças a uma ‘bomba’ de Dyego Sousa. A equipa de Ricardo Sousa resistiu até ao limite.

A primeira oportunidade de golo foi obra dos bracarenses.



Na marcação de um canto, Fábio Martins entrou ao primeiro poste e rematou em jeito. Diego Silva correspondeu com grande defesa e evitou o golo. Na resposta, Marafona mergulhou para tentativa de longa distância de Leandro Silva (18’). Até ao intervalo, as duas equipas lutaram por cada palmo de terreno, mas sem clarividência na construção de jogo.



Na segunda parte, o Felgueiras 1932 criou o primeiro lance de perigo. Tojó (54’) obrigou Marafona a aplicar-se.



Abel Ferreira mexeu na equipa e a dinâmica bracarense melhorou. Fábio Martins voltou a pôr Diego Silva à prova e Dyego Sousa rematou, aos 64’, com perigo. A equipa de Ricardo Sousa não se intimidou e enfrentou o Braga nos olhos. Mesmo assim, a equipa minhota cresceu e foi criando os melhores lances. Como corolário, Dyego Sousa (86’) arrancou um tiro do meio da rua, sem hipótese para Diego Silva, e carimbou a passagem à eliminatória seguinte. Até final, o Braga só precisou de gerir a vantagem.