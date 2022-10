Sporting de Braga avança na Taça de Portugal ao vencer em Felgueiras

Um golo do defesa central Paulo Oliveira deu este sábado a vitória ao Sporting de Braga, da I Liga de futebol, no terreno do Felgueiras, da Liga 3, por 1-0, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Os bracarenses, que ergueram o troféu em 1965/66, 2015/16 e 2020/21, voltaram às vitórias, depois de quatro jogos sem vencer em todas as competições.

Bruno Rodrigues deu vantagem ao Sporting de Braga, aos 61, Daniel Rodrigues empatou para o Felgueiras, três minutos depois, tendo Paulo Oliveira assegurado a presença na quarta ronda da Taça com o golo da vitória, aos 89.