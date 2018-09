Braga bate Sporting nos penáltis e conquista Supertaça de futebol feminino

Minhotas foram mais fortes após a igualdade de 1-1 verificada no tempo de jogo regular.

O Sporting de Braga pôs este domingo termo à hegemonia do Sporting no futebol feminino, ao conquistar a Supertaça, no desempate através de grandes penalidades (5-4), após empate 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento, em Viseu.



As 'guerreiras' do Minho, que nunca tinham vencido o Sporting, sucedem no historial da prova às `leoas´, com quem tinham perdido na edição do ano passado, em Coimbra.



Um golo madrugador de Tatiano Pinto, aos sete minutos, na conversão de uma grande penalidade, a castigar falta na área do Sporting de Braga sobre Ana Borges, adiantou o Sporting, com as bracarenses a chegarem à igualdade, aos 81 minutos, por Francisca Cardoso.



O jogo começou praticamente com o Sporting a colocar-se em vantagem no marcador, com Tatiana Pinto, de penálti, a não dar hipóteses a Rute Costa.



O lance que castigou uma falta na área de Staub sobre Ana Borges acabou por condicionar o jogo. As bracarenses procuraram reagir, e assumiram o domínio do jogo, mas a defesa das bicampeãs nacionais esteve sempre muito sólida.



A partida era muito disputada a meio-campo, com as duas equipas muito 'físicas' na discussão de cada lance.



O Sporting assustava sobretudo pelo lado direito, por Ana Borges, aproveitando a ausência de soluções para as bracarenses pararem a velocidade e técnica da internacional portuguesa.



Só aos 27 minutos o Sporting de Braga teve oportunidade de chegar ao empate, com Francisca Cardoso a desperdiçar, em frente à baliza, já com Patrícia Morais fora do lance.



O Sporting, numa subida da central Nevena até à área contrária, aos 32 minutos, poderia ter aumentado a vantagem, mas o remate acrobático da jogadora 'leonina' não acertou no alvo.



No segundo tempo, Miguel Santos não demorou a mexer na equipa, com a entrada de Uchendu, para o lado esquerdo do ataque, e de Babi, com as bracarenses acentuarem a pressão sobre as adversárias.



Apesar de ter mais posse de bola e jogar mais tempo no meio-campo adversário, as jogadas de perigo junto à baliza 'verde e branca' eram escassas, até ao empate.



Aos 81 minutos, na sequência de um lançamento de linha lateral, com Francisca Cardoso antecipou-se às centrais 'leoninas' e a cabeceou, colocado, fora do alcance de Patrícia Morais.



No prolongamento, o Sporting entrou melhor, remeteu as adversárias para a sua defesa, onde mantiveram grande solidez, e só conseguiu importunar Rute Costa de bola parada.



Nos últimos 15 minutos, e já com as duas equipas a acusaram alguma fadiga, o jogo só ganhou alguma emoção nos instantes finais com um lance na área bracarense, onde as 'leoas' a reclamaram uma falta sobre Ana Borges, mas Teresa Oliveira, árbitra da partida, nada assinalou.



No desempate através de grandes penalidades, a norte-americana Carlyn Baldwin permitiu a defesa de Rute Costa, enquanto as bracarenses não falharam nenhuma conversão, vencendo por 5-4.



Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Sporting -- Sporting de Braga, 1-1 (4-5 no desempate por grandes penalidades).



Ao intervalo: 1-0.



No final do tempo regulamentar: 1-1.



No final da primeira parte do prolongamento: 1-1.



No final do prolongamento: 1-1.



Marcadoras:



1-0, Tatiana Pinto, 07 minutos (grande penalidade).



1-1, Francisca Cardoso, 81.



Marcadoras nos desempates por grandes penalidades:



1-0, Tatiana Pinto.



1-1, Vanessa.



1-1, Carlyn Baldwin (defesa da guarda-redes).



1-2, Laura Luís.



2-2, Carole Costa.



2-3, Sara Brasil.



3-3, Ana Capeta.



3-4, Machia.



4-4, Fátima Pinto.



4-5, Francisca Cardoso.



Equipas:



- Sporting: Patrícia Morais, Rita Fontemanha, Carole Costa, Nevena, Joana Marchão (Ana Capeta, 86), Tatiana Pinto, Carlyn Baldwin, Sharon Wojcik (Nadine Cordeiro, 79), Fátima Pinto, Diana Silva e Ana Borges.



(Suplentes: Inês Pereira, Ana Capeta, Mariana Azevedo, Carolina Mendes, Solange Carvalhas, Nadine Cordeiro e Patrícia Gouveia).



Treinador: Nuno Cristóvão.



- Sporting de Braga: Rute Costa, Diana Gomes, Jana, Staub (Babi, 53), Regina (Uchendu, 58), Murnan, Vanessa, Daniuska (Laura Luís, 76), Machia (Sara Brasil, 112), Francisca Cardoso e Ágata Filipa.



(Suplentes: Rita Oliveira, Babi, Laura Luís, Uchendu, Gould, Keane e Sara Brasil).



Treinador: Miguel Santos.



Árbitra: Teresa Oliveira (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Patrícia Morais (49), Ana Capeta (90+2), Fátima Pinto (111), Babi (111) e Nadine Cordeiro (120+1).



Assistência: 2.859 espetadores.