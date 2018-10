Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting de Braga dá bilhetes a "toupeira" do Benfica

Informação faz parte do processo E-Toupeira e foi encontrada pela PJ no telemóvel de Júlio Loureiro.

22:45

José Augusto Silva, uma das ‘toupeiras’ do processo, recebeu bilhetes do Sp. Braga para assistir a um jogo dos minhotos na época passada.



A informação faz parte do processo E-Toupeira e foi encontrada pela PJ no telemóvel de Júlio Loureiro, que é a outra ‘toupeira’ neste caso.



Quem enviou a mensagem a Loureiro foi o ex-árbitro Cosme Machado, que trabalha atualmente como "conselheiro do Sp. Braga para a arbitragem".