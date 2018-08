Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting de Braga diz adeus à Europa sem honra nem glória

Clube teve uma exibição aquém do esperado e acabou traído por desatenções defensivas.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:34

O Sp. Braga pagou caro o pragmatismo exagerado com que encarou a segunda mão da terceira eliminatória da Liga Europa (depois do 1-1 do primeiro jogo) e acabou por cair diante dos acessíveis ucranianos do Zorya.



Os bracarenses caíram na própria ratoeira e o empate a dois golos, numa segunda parte alucinante, reflete a exibição cinzenta dos minhotos.



O Sp. Braga iniciou a partida com conservador 4x4x2 com clara intenção de garantir a circulação de bola no seu meio campo. Os ucranianos perceberam o engodo e subiram as linhas ofensivas para contrariar a construção de jogo do adversário e mantiveram o nulo até ao intervalo.



Na segunda parte, os arsenalistas entraram com maior disponibilidade ofensiva. Dyego Sousa trabalhou a bola, ao 47', e isolou Ricardo Horta. O médio bracarense deslumbrou-se e foi desarmado pelo defesa adversário. O Zorya foi respondendo e Rafael Ratão obrigou, aos 59', Matheus a defender por instinto em remate cruzado do brasileiro.



O lance deixou o Sp. Braga em sentido e João Novais arrancou, aos 65', um golo monumental, de livre direto, à entrada da área adversária. Ainda se festejava na bancada quando Rafael Ratão rematou, aos 70', em folha seca e empatou a eliminatória. Na resposta, Ricardo Horta, numa insistência, colocou o Sp. Braga em vantagem por 2-1. Dois minutos depois, Dyego Sousa rematou ao poste.



Os ucranianos pareciam rendidos. Pura ilusão. Karavaev, no coração da área, carimbou, aos 83', o golo que resolveu a eliminatória a favor do FC Zorya. A equipa de Yuriy Vernydub segue para os play- -off da Liga Europa onde defrontará o Leipzig.