Sporting de Braga e Sporting defrontam-se no jogo 'grande' da segunda jornada

O Sporting de Braga e o campeão Sporting defrontam-se este sábado, no jogo grande da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, num dia em que o Benfica recebe o recém-promovido Arouca.

'Arsenalistas' e 'leões', que se defrontam em Braga, começaram o campeonato com vitórias e encontram-se pela segunda vez esta temporada, depois da vitória do Sporting, por 2-1, na Supertaça, há duas semanas.

Horas antes do encontro da 'Pedreira', o Benfica, que vem de se qualificar para o 'play-off' da Liga dos Campeões, recebe o Arouca, que regressa à I Liga.

Na Luz, os 'encarnados', que também se estrearam na I Liga com uma vitória, nunca perderam em casa com o Arouca, que apenas empatou uma vez, em 2013/14.

No primeiro encontro do dia, o Vizela procura a primeira vitória no regresso ao primeiro escalão, recebendo o Tondela, em casa emprestada, em Paços de Ferreira.

No domingo, é a vez do FC Porto, que venceu o Belenenses SAD na estreia, deslocar-se ao campo do Famalicão, equipa que saiu derrotada da primeira jornada, perante o europeu Paços de Ferreira.

A ronda arrancou na sexta-feira, com o Estoril Praia e o Vitória de Guimarães a empatarem a zero.