O Sp. Braga disse adeus à Liga Europa, ao ser eliminado pela Roma nos 16 avos de final da prova. No jogo de esta quinta-feira, os arsenalistas perderam (1–3), mas a tarefa já era praticamente impossível, depois da derrota (0-2), na semana passada no Minho.









A partida começou em ritmo muito lento, sem nenhuma equipa a arriscar. O primeiro ataque digno desse nome só aconteceu ao minuto 23’ e deu golo para a Roma. El Shaarawy rematou com estrondo ao poste, a bola regressou à entrada da área, Rolando falhou o corte e Dzeko fuzilou Tiago Sá, que nada podia fazer.

O Sp. Braga só acordou à passagem da meia hora e conseguiu duas ou três situações de perigo, através de Piazón e Sporar. Mas a situação mais perigosa do primeiro tempo pertenceu à Roma, com um violento remate à barra de Pedro Rodriguez.





No segundo tempo, a turma arsenalista entrou com outra atitude, mas a equipa da casa sobrou para as encomendas. Ao minuto 72’ a Roma falhou um penálti, cometido por João Novais, e logo depois o Sp. Braga esteve perto de marcar. No contra-ataque seguinte, a Roma marcou mesmo, por Carles Pérez. Os minhotos ainda reduziram, com um autogolo de Cristante (88’), mas a Roma fechou as contas, dois minutos depois, por Mayoral.





destaques do sp. braga



Lucas Piazón



O brasileiro continua a ganhar pontos na equipa de Carlos Carvalhal. A jogar numa posição mais avançada do meio-campo, teve chegada na área contrária e dois remates com perigo.





André Horta



Fez um trabalho invisível importante, mas não teve o dom de estar em todo o lado. Remate com perigo no 2º tempo, período em que esteve mais ativo.



"Estamos sempre em desvantagem"



“Saímos desta competição com uma grande equipa e para mim uma potencial candidata a vencer a prova”, disse Carlos Carvalhal, que voltou a falar da carga de jogos: “Estamos sempre em desvantagem perante os adversários, que jogam sempre com maior afastamento. Mas contem connosco. Temos sabido honrar cada jogo. É isso que vamos fazer, mas estamos sempre em desigualdade.”