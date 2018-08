Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting de Braga empata nos Açores

Reação espetacular do Santa Clara depois de ter estado a perder 3-0.

Por Abel Sousa | 08:44

Após o frustrante e precoce afastamento da Liga Europa, o Sp. Braga esteve este domingo a vencer o Santa Clara, nos Açores, por 3-0, e acabou por ceder um empate.



Os arsenalistas até entraram no jogo amorfos, mas aos 24’ o central Pablo Santos marcou de cabeça, na sequência de um canto de João Novais, aproveitando a saída a destempo de Marco.



O guarda-redes açoriano voltaria a ficar mal na fotografia cinco minutos depois, hesitando com João Lucas num lance muito bem aproveitado por Wilson Eduardo. Já perto do intervalo (40’), Dyego Sousa elevou a contagem com um grande remate.



Sentado num resultado confortável, o Sp. Braga viu o Santa Clara reagir logo após o intervalo, com o golo de Tiago Santana, e à hora de jogo já o resultado se apresentava na diferença mínima, com Zé Manuel a fazer o 2-3, numa recarga a um remate ao poste de Tiago Santana.



Completamente desnorteados perante um adversário que jogava bem e mostrava uma raça admirável, os minhotos encaixaram o empate pouco depois, com Fábio Cardoso a marcar de cabeça após um canto.



O jogo foi eletrizante até final os açorianos ficaram mais próximos do triunfo.