Sporting de Braga goleador na caça ao leão

O Sporting de Braga venceu esta sexta-feira (5-1) em Paços de Ferreira e não tropeçou na perseguição ao Sporting na luta pelo 3º lugar. O jogo ficou resolvido antes do intervalo, com um hat-trick de Paulinho.









O avançado português concretizou com classe dois penáltis a castigar faltas de Oleg e Marcelo. A retaguarda pacense teve uma 1ª parte para esquecer e Pedrinho falhou um passe que deixou Paulinho isolado para o 3º golo da noite.

A eficácia minhota manteve-se no 2º tempo: assistência de Paulinho e Ricardo Horta a marcar. O melhor que o Paços conseguiu foi mitigar a derrota, por Zé Uilton (Matheus mal batido). Mas Galeno, saído do banco, fez questão de abrilhantar a 2ª goleada de Artur Jorge em outros tantos jogos como técnico do Sp. Braga.