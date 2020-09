O Sp. Braga lançou um forte ataque à arbitragem do jogo entre a sua equipa de futebol e a do FC Porto, realizado no passado sábado, e que terminou com a vitória dos dragões por 3-1. Na nova newsletter semanal do clube, sob o título ‘Voz da Legião’, os bracarenses questionam algumas decisões do árbitro João Pinheiro.









“Numa altura em que os dois treinadores já pensavam no que iam dizer às respetivas equipas no intervalo, eis que surgem dois golos de rajada por parte do nosso adversário. O penálti assinalado por alegada falta de Raúl Silva (45’+3) sobre Marega levanta várias dúvidas: será que a mesma falta teria sido assinalada no meio-campo? E se as cores das camisolas fossem outras? Ou a área fosse a contrária? Pois... nunca saberemos, não é? O que é uma pena, diga-se.”

Os arsenalistas lamentaram ainda outros factos da partida. “Este foi um jogo amplamente decidido nos detalhes: no fora de jogo arrancado a ferros a Abel Ruiz (8 centímetros) e no bocado de relva no qual a bola ‘saltitou’ antes do remate de Ricardo Horta (48’). Pormenores que acabaram por definir o vencedor e que jogaram, invariavelmente, contra nós.”

Dois jogos para Raúl Silva



No jogo frente ao FC Porto, o defesa bracarense Raúl Silva foi expulso aos 75’, depois de já ter sido substituído. Foi punido com dois jogos de suspensão e multa de 1071 euros. Segundo o relatório do árbitro, terá dito: “Marca a falta, seu filho da p...”. São ainda mencionadas ameaças ao quarto árbitro.





Newsletter é tendência



Com a criação de uma newsletter, o Sp. Braga acompanha a tendência de Benfica e FC Porto, que utilizam essas publicações através de canais digitais para divulgar notícias e fazer críticas a terceiros.