Sporting de Braga parte com quatro novidades

Defesa Ailton, médios Eduardo e João Novais e avançado Murilo já ontem trabalharam às ordens de Abel Ferreira.

Por Mário Pereira | 08:51

Com quatro caras novas, o plantel do Sp. Braga começou ontem os trabalhos de preparação para a nova temporada. Abel Ferreira, o treinador que transita da época passada, teve à sua disposição 28 elementos, entre os quais os reforços para a nova época, a saber: Ailton (defesa ex-Estoril), Eduardo (médio ex-Estoril), João Novais (médio ex-Rio Ave) e Murilo (avançado ex- -Nacional).



Neste primeiro apronto faltaram quatro elementos. Os defesas Ricardo Ferreira e Rosic estão lesionados, o avançado Hassan chegou mais tarde e apenas fez testes médicos e o também atacante Trincão está ao serviço da seleção sub-19 de Portugal.



O Sp. Braga inicia a época, em termos competitivos, no dia 9 de agosto, data em que joga (com adversário ainda por designar) a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Ultrapassar esta barreira e entrar na fase de grupos da competição é, de resto, uma meta estratégica dos arsenalistas, conforme ontem sublinhou o experiente defesa Marcelo Goiano, capitão da equipa minhota: "As expectativas são boas. Queremos fazer uma grande época e o ‘mata-mata’ da Liga Europa é o primeiro objetivo."



Sobre as ambições na Liga, o lateral brasileiro foi mais evasivo. "Esperamos sempre fazer melhor do que ontem [4º lugar na Liga]. Se vamos ficar em terceiro, em quarto, em segundo ou até ser campeões, isso só o tempo dirá", disse Goiano.