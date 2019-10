Sporting de Braga quer fazer história na Liga Europa

Se o Sp. Braga vencer esta quinta-feira (18h00) o Slovan Bratislava isola-se na liderança do Grupo K da Liga Europa e dá um passo de gigante na qualificação para os 16 avos de final desta prova da UEFA.É que, nos últimos dez anos, apenas duas equipas (Milan e Partizan) foram eliminadas na fase de grupos depois de terem conseguido vencer os dois primeiros desafios. Além disso, trata-se de um encontro entre os dois primeiros classificados do grupo, pelo que, alcançar a vitória significa sempre ficar com mais três pontos do que o segundo classificado, após a segunda jornada.Mas o Sp. Braga conta com mais um aliciante: se ganhar, consegue pela primeira vez na sua história seis vitórias seguidas em competições europeias. Embora refira que essa questão não é a mais relevante, Ricardo Sá Pinto assume: "Gostava, todos gostávamos, de ficar na história deste grande clube."O Slovan Bratislava é o campeão da Liga eslovaca, eliminou, na pré-eliminatória da Liga Europa, o PAOK, de Abel Ferreira, e, na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, venceu o Besiktas por 4-2. E conta com o brasileiro Rafael Ratão que, na época passada, marcou em Braga um dos dois golos dos ucranianos do Zoria no empate (2-2) com os arsenalistas.Sá Pinto garantiu esta quinta-feira que o Sp. Braga tem a equipa de Bratislava bem estudada, mas salientou que o jogo exige "concentração máxima" aos jogadores."É proibido dar espaço e tempo ao adversário", observou.