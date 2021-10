O Sporting de Braga aproximou-se hoje do primeiro lugar do Grupo F da Liga Europa de futebol, ao vencer em casa dos búlgaros do Ludogorets, por 1-0, em jogo da terceira jornada.

Ricardo Horta marcou o único golo do encontro, logo aos sete minutos, dando o segundo triunfo aos bracarenses na prova.

O Sporting de Braga passou a somar seis pontos, menos um do que os sérvios do Estrela Vermelha, que empataram em casa do Midtjylland (1-1), com os dinamarqueses a somarem dois pontos e o Ludogorets um.