Sporting de Braga vence equipa B por 3-0

Próximo jogo será frente ao Leixões.

O Sporting de Braga venceu este sábado a sua equipa B por 3-0, no primeiro jogo treino da pré-temporada tendo em vista a I Liga de futebol 2018/19.



No particular realizado à porta fechada num dos relvados anexos ao Estádio Municipal de Braga, a equipa principal dos 'arsenalistas' impôs-se com golos do reforço Ailton, de Ryller e de Hassan, revelou o sítio oficial dos bracarenses.



O próximo jogo do Sporting de Braga realiza-se na terça-feira, com o Leixões, da II Liga, no Estádio 1º de Maio, que será aberto aos sócios e adeptos.



Na quinta-feira seguinte, 12 de julho, o plantel às ordens de Abel Ferreira inicia o estágio de uma semana no Algarve.