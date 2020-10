Sporting de Braga vence Vitória de Guimarães em dérbi minhoto com três expulsões

Um golo solitário de Ricardo Esgaio foi suficiente para o Sporting de Braga vencer na visita ao Vitória de Guimarães, no dérbi minhoto da quinta jornada da I Liga de futebol, em que houve três expulsões.

O defesa português fez o único golo da partida, aos 28 minutos, num jogo 'manchado' pelas expulsões dos bracarenses David Carmo (82) e Fransérgio (85) e do vimaranense Jorge Fernandes (83), com vermelho direto, na sequência de desacatos entres jogadores das duas equipas no relvado.

O Sporting de Braga ultrapassou o Vitória de Guimarães na classificação, sendo agora quarto, com nove pontos, menos um do que FC Porto e Sporting, que perseguem o líder Benfica, que tem 12. Os vimaranenses caem para o sétimo posto, com sete.