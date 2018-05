Sporting desmente qualquer incentivo ao Marítimo para tirar pontos ao Benfica

Um dos jogadores insulares que falou à SIC disse que o valor era de 400 mil euros.

Confrontado pela SIC com as acusações de ter alegadamente pago aos jogadores do Marítimo para ganhar ao Benfica, o Sporting desmentiu à estação de Carnaxide ter oferecido qualquer incentivo nesse sentido. Recorde-se que um dos jogadores maritimistas dessa época 2015/16 referiu ao dito órgão que os leões teriam oferecido cerca de 400 mil euros aos insulares como forma de incentivo extra para que estes vencessem as águias.O valor seria para dividir depois entre os vários jogadores do plantel, cabendo cerca de 13 mil euros a cada um. Contactada por Record, fonte oficial dos leões optou por não se pronunciar ao nosso jornal sobre o tema em causa.