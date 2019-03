Sporting deve 30 milhões em compras de jogadores

Leões devem a 25 clubes. V. Guimarães e Sampdoria no topo dos credores. Bruno Fernandes está por liquidar.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

O Sporting deve 29,8 milhões de euros a 25 clubes pela compra de diversos jogadores nos últimos anos. Este é o valor que consta do relatório e contas da SAD relativo ao primeiro semestre de 2018/2019.

Detalhando, há dívidas avultadas. Os leões devem à Sampdoria um total de 4,2 milhões de euros pela compra do guarda-redes Viviano (2 milhões), entretanto cedido à SPAL, e por Bruno Fernandes (2,2 milhões, como parte do negócio de 8,5 milhões em 2017).Até ao último dia de 2018, o Sporting ainda não tinha liquidado 4,1 milhões de euros referentes à compra de Raphinha ao V. Guimarães, situação que levou os minhotos a pedirem a insolvência da SAD dos leões.O ganês Lumor chegou a Alvalade no início do ano de 2018 proveniente do Portimonense. O jogador, que foi emprestado aos turcos do Goztepe, fez apenas sete jogos de leão ao peito e custou 2,5 milhões, valor que ainda não foi liquidado.Destaque ainda para uma dívida ao Wolfsburgo de 147 mil euros referentes à compra do passe do avançado holandês Bas Dost na temporada 2016/2017. A estes 30 milhões de euros somam-se mais 24,3 milhões relativos a empresas de agenciamento de jogadores, revela o documento enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.Miguel Cal, administrador da SAD leonina, defende que a "marca Sporting vai esmagar todos os recordes nos próximos anos". Num texto publicado no jornal do clube, o dirigente critica os horários dos jogos da equipa e defende que "se devia vender cerveja [com álcool] durante os jogos de futebol".