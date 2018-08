"Sporting é ainda maior do que eu imaginava" diz novo reforço do clube

Nemanja Gudelj impressionado com dimensão do clube.

Nemanja Gudelj foi esta quinta-feira oficialmente apresentado como jogador do Sporting, mostrando-se ansioso por começar a jogar de leão ao peito."Estou muito feliz por estar aqui. Sabia que o Sporting era um grande clube, mas agora percebi que é maior do que imaginava. Fui recebido por muito carinho. Mal posso esperar para estar no relvado", referiu em conferência de imprensa, citado pelo Record O médio revelou depois as metas que espera atingir em Alvalade, sublinhando que conhece alguns jogadores e até já falei com José Peseiro: "As minhas expectativas é que sejamos campeões e que cheguemos à Liga dos Campeões. Conheço Bas Dost, ainda não falei com ele. Falei com o treinador há uma semana".Gudelj disse ainda estar preparado para jogar, ainda que vá tentar melhorar a condição física nos próximos dias: "Claro que estou preparado, estarei sempre preparado. Fiz os testes médicos e disseram que estava em forma, mas sei que posso estar ainda mais. Daqui a uma ou duas semanas vou estar a 100 por cento".