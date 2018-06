Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting é campeão no hóquei

Leões conquistam título após jejum que durou 30 anos.

O Sporting é o novo campeão nacional de hóquei em patins. Os leões garantiram este título 30 anos depois da última conquista, ao vencerem o FC Porto (4-3) no duelo da penúltima jornada do campeonato nacional. O triunfo foi festejado efusivamente nas bancadas do Pavilhão João Rocha, onde se encontrava o presidente Bruno de Carvalho.



O emblema leonino partiu para este jogo decisivo com mais um ponto do que os dragões, que viajaram até Lisboa como campeões em título e ainda com a hipótese de revalidação na mira.



Esta é a 8ª vez que o Sporting se sagra campeão nacional de hóquei em patins. A primeira conquista foi na longínqua época 1938/39. Depois, foi tetracampeão, entre 1974/75 e 1977/78, venceu em 1981/82 e 1987/88. O emblema com mais conquistas nesta modalidade é o Benfica, que já arrecadou 23 troféus, seguindo-se o FC Porto, com 22. Os leões igualaram o Paço de Arcos, com oito conquistas.



Este está a ser um ano triunfal para as modalidades do Sporting. Antes da conquista de ontem, o clube de Alvalade sagrou-se campeão nacional em ténis de mesa (tricampeão), andebol (bicampeão), goalball (também revalidação do título) e voleibol (conquista 22 anos depois). O atletismo também voltou a ser uma modalidade vencedora, com a conquista de títulos nacionais de corta mato (masculino e feminino). Esta época os leões ainda pode ser tricampeões de futsal, pois a equipa orientada por Nuno Dias já está na meia-final do play-off.



De referir ainda que os leões se sagraram campeões europeus em atletismo e goalball.