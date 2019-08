Bas Dost assina pelo E. Frankfurt: "Para ser honesto, este adeus custa muito"

O Sporting confirmou igualmente a transferência num negócio de sete milhões de euros "acrescido do valor variável, em função de objectivos, que pode chegar aos 500.000 € (quinhentos mil euros), ficando a Sporting CP – Futebol, SAD com o direito a receber o montante correspondente a 15% de uma futura venda".



O E. Frankfurt oficializou esta segunda-feira a contratação de Bas Dost. No site oficial, o emblema alemão confirma que o ex-Sporting assinou contrato por três temporadas, até 30 de junho de 2022.O Sporting confirmou igualmente a transferência num negócio de sete milhões de euros "acrescido do valor variável, em função de objectivos, que pode chegar aos 500.000 € (quinhentos mil euros), ficando a Sporting CP – Futebol, SAD com o direito a receber o montante correspondente a 15% de uma futura venda".

"Chegou o momento de dizer adeus após três anos apaixonantes ao serviço do Sporting. Sempre joguei com o coração por este clube, sempre dei tudo o que tinha por ele, e vivemos momentos maravilhosos juntos. Mas também passamos por outros muito maus, em especial após o ataque a Alcochete. Mas eu sempre senti o apoio dos sócios e adeptos no estádio e na rua. Esta foi a razão pela qual renovei o meu contrato no ano passado. Queria agradecer e retribuir a todas as pessoas que sempre me deram confiança e carinho duram esses tempos difíceis. Para ser honesto, este adeus custa muito. Mas a vida continua, e espero vir a ser igualmente muito feliz ao serviço do Eintracht Frankfurt", pode ler-se num comunicado do jogador holandês.





Bas Dost foi contratado pelo Sporting no início da época 2016/17, por 10 milhões de euros, tendo marcado 93 golos em 127 jogos com a camisola 'leonina'. Formado no FC Emmen, Bas Dost representou na Holanda o Heracles e o Heerenveen, antes de se transferir para o Wolfsburgo, da Alemanha, onde permaneceu quatro épocas, entre 2012 e 2016.O jogador holandês já deixou uma emotivia mensagem de despedida ao clube e adeptos leoninos, onde desabafa os momentos bons e maus destes "três anos apaixonantes".Também o Sporting deixou um vídeo nas redes sociais com uma seleção de golos do avançado holandês, ao som da música icónica da banda australiana AC/DC, ajustada pelas claques leoninas o jogador.