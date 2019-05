Sporting e FC Porto discutem título europeu de hóquei em patins

O anfitrião Sporting e o FC Porto decidem este domingo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, quem sucede ao FC Barcelona na lista dos campeões europeus de hóquei em patins, na final da Liga Europeia de 2018/19.No sábado, nas meias-finais, a formação 'leonina' venceu o Benfica por 5-4, graças a um golo de Gonzalo Romero a menos de dois minutos do final, enquanto os 'dragões' superaram o FC Barcelona por 1-0, nos penáltis, após 1-1 no prolongamento.O Sporting, que disputa a sua terceira final, 30 anos depois, procura o segundo título, para repetir 1976/77, enquanto os 'dragões' tentam o terceiro, após 1985/86 e 1989/90.'Leões' e 'dragões' vão disputar a terceira final 100% lusa, estando já garantido o sétimo 'caneco' para Portugal, depois dos triunfos do Benfica sobre o FC Porto, em 2012/13, no Dragão Caixa, e face à Oliveirense, na Luz, em 2015/16.O 'ranking' da prova é liderado, de forma folgada, pelo FC Barcelona, que soma 22 dos 46 cetros conquistados por espanhóis, contra seis de equipas lusas -- dois do FC Porto, dois do Benfica, um do Sporting e um do Óquei de Barcelos.A final está marcada para as 17h00.