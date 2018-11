Sporting em Assembleia Geral a 15 de dezembro para deliberar sobre recursos de expulsão

Dia 30 de novembro é para a aprovação do Relatório e Contas.

Por Lusa | 22:15

O Sporting vai deliberar em 15 de dezembro, em Assembleia-Geral (AG), sobre os recursos apresentados sobre um conjunto de expulsões ou suspensões do clube, entre os quais o de Bruno de Carvalho.



Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG) 'leonina', anunciou a data esta terça-feira, em declarações à Sporting TV, fixando também o dia 30 de novembro para a aprovação do Relatório e Contas e ainda o Orçamento para o próximo exercício.



O presidente da MAG relembrou que o que está em causa, para a AG de 15 de dezembro, é o conjunto de suspensões e expulsões decididas pela Comissão de Fiscalização, depois confirmadas pelo Conselho Fiscal e Disciplinar, após as eleições de que saiu a atual direção. Entre os visados está Bruno de Carvalho, bem como outros membros da sua direção, que foi destituída em AG.



Rogério Alves disse que nos casos de suspensão o recurso não tem efeito suspensivo, sendo que a suspensão pode ser revogadada ou não na AG. Já no caso das expulsões, o recurso teve efeito suspensivo, pelo que 15 de dezembro pode mesmo ser o último dia de Bruno de Carvalho como associado do Sporting.



A propósito da recente detenção de Bruno de Carvalho, reiterou a posição de que o caso é acompanhado com "máxima lucidez e máxima tranquilidade", sendo que "a justiça está a fazer o seu trabalho".



"É do interesse de todos perceber o que aconteceu, o que se fez, porque se fez e como se fez", defendeu. "Esta é uma situação que o Sporting lamenta, enquanto clube e instituição, mas a justiça faz o seu caminho", sublinhou.