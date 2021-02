Os responsáveis do Sporting estão preocupados com o que consideram ser uma tendência clara para os avançados do FC Porto forçarem a marcação de grandes penalidades, apurou o Correio da Manhã. Dito de outra forma, há a perceção de que os homens mais adiantados dos portistas cavam faltas para arrancarem penáltis. Daí que os verdes-e-brancos estejam em alerta máximo para prevenir a ocorrência destes lances na sua área no clássico de amanhã (20h30), no Dragão, que pode ser decisivo para a atribuição do título.









Identificado o risco, os leões tomaram medidas concretas para o minimizar. Desde logo, sabe o CM, a equipa técnica tem sensibilizado os jogadores ao longo da semana para serem o mais cautelosos possíveis nas jogadas que decorram na sua grande área. Futebolistas como Coates, Feddal e até Palhinha fazem do poderio físico uma mais-valia. Rúben Amorim não pretende que se amedrontem perante os adversários, mas tem-lhes dito que todo o cuidado é pouco.

Ao que o CM apurou, foram mostradas aos jogadores imagens dos lances que resultaram em penáltis a favor do FC Porto. Um dos alertas passa pelo facto de muitos desses lances terem um aspeto em comum: perante a pressão do defesa adversário, os atacantes do FC Porto limitam-se a colocar a bola mais à frente e forçam a passagem pelo ‘buraco da agulha’, indo à procura do mínimo contacto para se deixarem cair na grande área.





Marega e Taremi - cada um conquistou três penáltis no campeonato - são os elementos considerados mais perigosos nestes lances. Mas aos dois avançados juntou-se Francisco Conceição. O jovem extremo, de 18 anos, já arrancou duas grandes penalidades.





Disso mesmo deu conta Miguel Braga, responsável pela Comunicação do Sporting: “Está com uma média extraordinária de penáltis sofridos. Em 40 minutos já conseguiu ter dois.” Esta tomada de posição pública, na segunda-feira à noite, visou alertar para o que os leões consideram ser “extraordinário”: o FC Porto teve 12 penáltis na Liga a seu favor, contra os 5 do Sporting, 3 do Sp. Braga e nenhum do Benfica.