Sporting empata com o V. Setúbal e deixa decisão do pódio para o dérbi no Estádio da Luz

O Vitória de Setúbal empatou hoje na visita ao Sporting (0-0), na 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e deixou a zona de despromoção, entrando na última jornada a depender de si próprio para a manutenção.

No estádio José Alvalade, os 'leões' não conseguiram regressar às vitórias e somar os três pontos que garantiam já o terceiro lugar no campeonato, entrando na última jornada, uma visita ao Benfica, com 60 pontos, mais três pontos que o Sporting de Braga.

Já o Vitória de Setúbal, que não vence há 15 jogos no campeonato, interrompeu uma série de seis derrotas consecutivas e, com o ponto conquistado, saiu da zona de despromoção e está em 16.º, com 31, enquanto o Portimonense, 17.º, tem 30.