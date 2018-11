Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting encaixa quase 19 milhões com empréstimo obrigacionistas

Leões poderão ter de antecipar receitas do contrato com a NOS.

Por Pedro Neves de Sousa e Miguel Alexandre Ganhão | 02:05

O Sporting encaixou até esta quarta-feira 18,9 milhões de euros com a subscrição obrigacionista, uma verba acima do mínimo de 15 milhões, mas que poderá obrigar a antecipar receitas do contrato com a NOS respeitante aos direitos televisivos, ainda este ano, apurou o Correio da Manhã.



A antecipação das receitas está em cima da mesa. "É uma possibilidade, mas não comento que estejamos a pensar em nova operação financeira", disse ao CM, o administrador da SAD, Salgado Zenha.



O Sporting já antecipou 28 milhões de euros de factoring a bancos da receita da NOS (515 milhões montante global, a 12 anos) – o FC Porto já o fez com o contrato da MEO. Outra situação que está a ser ponderada pela SAD é dar esses direitos televisivos como garantia a um banco ou entidade financeira (como fez o Benfica), com dinheiro para emprestar. O Sporting precisa de liquidez para pagar salários em 2019.



Além do encaixe da subscrição que hoje termina, os leões têm uma reserva de 15 milhões de euros para atingir os 30 milhões, que têm de ser pagos já na segunda-feira referentes ao anterior empréstimo obrigacionista.



O que é o factoring?

É um mecanismo em que bancos ou outras instituições financeiras antecipam receitas garantidas das empresas. Depois recebem esse valor acrescido de uma taxa de juro.



Reforços em risco

A contratação de jogadores em janeiro está limitada, uma vez que a SAD do Sporting terá de avançar com uma operação financeira ainda em 2018.



Revolução na estreia

Marcel Keizer vai protagonizar uma revolução no onze que vai defrontar no sábado o Vildemoinhos para a Taça de Portugal, naquele que será o jogo da estreia. As atenções do técnico estão viradas para o Qarabag (quinta-feira).