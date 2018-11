Sporting encaixou 26,1 milhões com empréstimo obrigacionista

Clube pretendia angariar 30 milhões de euros, a pagar em quatro anos.

A SAD do Sporting informou esta quinta-feira a CMVM que conseguiu angariar 26,1 milhões de euros com a emissão do empréstimo obrigacionista, falhando o objetivo de 30 milhões de euros estipulado pela administração liderada por Frederico Varandas.Em comunicado publicado na página da CMVM , a SAD indica que "até ao final do dia de hoje [quinta-feira], 22 de Novembro de 2018 (último dia da Oferta), foram recolhidas intenções de subscrição consubstanciadas em 4.112 ordens, que correspondem a um montante total de € 26.162.035".Os resultados finais da Oferta serão apurados e divulgados esta sexta-feira, 23 de Novembro, em Sessão Especial da Euronext Lisbon.Lembre-se que o clube tem de pagar os 30 milhões de euros que deve do anterior empréstimo obrigacionista na próxima segunda-feira, depois de o pagamento inicialmente previsto para 25 de maio ter sido adiado.