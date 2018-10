"Sporting encontra-se numa situação de pré-falência", afirma Ricciardi em exclusivo à CMTV

Banqueiro não poupou criticas a Varandas e alegou que faria um melhor trabalho no lugar do atual presidente, mas não está disposto a ajudar.

Quanto ao buraco de 700 mil euros nas contas do clube, o ex-candidato à presidência leonina afirma não estar preocupado. "Não. Não acho que esse seja o maior problema do Sporting. Claro que 700 mil euros é um problema, mas conforme disse, o problema do Sporting não são os 700 mil euros. São centenas de milhões de euros, são mais de 100 milhões de euros", diz sobre o valor de que o Sporting precisa para sair da situação financeira em que se encontra.



Sobre o atual presidente leonino, Ricciardi afirma que este não está a fazer o que devia fazer pelo clube e que este não entende que "sem dinheiro não há futebol". "Não reconheço ao senhor Frederico Varandas qualquer credibilidade para resolver o problema do Sporting", apontou.



O economista não poupou criticas a Varandas e alegou que faria um melhor trabalho no lugar do atual presidente, mas não está disposto a ajudar.



"O sporting não tem um tostão", alertou Ricciardi argumentando que a direção do clube não qualquer solução para o problema.

José Maria Ricciardi esteve esta terça-feira no 'Jornal das 8', da, e criticou fortemente a direção de Frederico Varandas acusando-a de estar a levar o Sporting à falência."Pensei que ao fim de um mês [tempo em que Varandas está no poder] haveria notícias de que se estava finalmente a resolver o problema gravíssimo que é a situação financeira do Sporting", começou por dizer."A situação é muito alarmante tal como avisei antes das eleições. O Sporting encontra-se numa situação de pré-falência, pré-insolvência", disse o banqueiro português que nega prestar qualquer ajuda à atual direção."Não estou disposto a ajudar esta direção, primeiro porque os sócios votaram de uma forma inequívoca nesta direção e, portanto, eu tenho de aceitar e respeitar isso. Não tenho o direito de me propor a ajudar uma direção quando fui candidato e os sócios não me quiseram", assumiu.