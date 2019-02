Sporting falha pagamento por Raphinha

Leões ainda devem 3 milhões de euros. O V. Guimarães está a ponderar fazer uma queixa do Sporting à UEFA.

Por António M. Pereira | 18:41

O Sporting não tem cumprido os pagamentos referentes à transferência de Raphinha do V. Guimarães para Alvalade.

Fonte ligada ao processo disse ao CM que os leões ainda devem 3 milhões de euros (negócio de 6,5 milhões) e que a atual direção fez promessas de pagamento nas datas estipuladas, mas que até ao momento não cumpriu.

O V. Guimarães está a ponderar fazer uma queixa do Sporting à UEFA.

O brasileiro Raphinha, de 22 anos, chegou a Alvalade no início da temporada, a pesar do negócio ter ficado concluido em janeiro do ano passado passado ainda sob a direção de Bruno de Carvalho.