Não parecem sobrar grandes dúvidas: para a maior parte dos portugueses, o Sporting vai ser campeão esta época, conclui a sondagem da Intercampus para o CM. Questionados sobre qual a equipa favorita para ganhar o campeonato, 49,1% dos entrevistados apontaram os leões. A percentagem quase iguala a totalidade das outras respostas: 50,9%.





No espaço de um mês, o clube de Alvalade registou uma subida meteórica no favoritismo que lhe é atribuído. Em janeiro, o Sporting recolhia 27,9% das preferências, e em fevereiro não ficou muito longe de duplicar esse resultado para os já citados 49,1%. Esta percentagem é ainda mais significativa quando se tem em conta que aumentou 8,3 vezes face ao ponto de partida: em setembro, quando arrancou a Liga, o Sporting recolhia apenas 5,9% do favoritismo, que caiu em outubro até começar a subir paulatinamente a partir de novembro.



O arraso leonino nesta sondagem é alcançado à custa dos dois rivais. O FC Porto cai mais de dez pontos percentuais, para 19,5%, mas foi o Benfica que sofreu a queda maior: perdeu mais de metade da ‘votação’, passando para 12,2%. Dito de outra forma, apenas um em cada oito entrevistados ainda acredita que as águias estão na frente da corrida pelo título.





Referência ainda para a quarta parcela dos inquiridos (os que apontaram outro clube que não um dos três grandes ou que se ‘abstiveram’), que reúne quase um quinto das respostas.

pormenores



Resultados ajudam



Durante o inquérito para esta sondagem, que decorreu entre os dias 8 e 13, o Sporting aumentou a vantagem para o 2º lugar para 8 pontos. Entretanto já vai em dez pontos.





Homens mais confiantes



Por sexos, o masculino (58%) acredita mais no título do Sporting do que o feminino (40,8%). Na região de Lisboa, o Benfica ainda é o favorito para 19,6% dos inquiridos.



FICHA TÉCNICA

Objetivo Sondagem realizada pela Intercampus para o CM e a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da atualidade nacional Universo População portuguesa, com 18 ou mais anos, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal continental Amostra É constituída por 609 entrevistas, com a seguinte distribuição: 293 a homens e 316 a mulheres; 134 a pessoas entre os 18 e os 34 anos, 219 entre os 35 e os 54 anos e 256 a pessoas com 55 ou mais anos; 232 no Norte, 143 no Centro, 163 em Lisboa, 45 no Alentejo e 26 no Algarve Seleção da amostra A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por região (NUTS II), género e idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da população portuguesa (31/12/2016) da Direção-Geral da Administração Interna (DGAI) Recolha da informação Através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. Os trabalhos de campo decorreram entre 8 e 13 de fevereiro de 2021 Margem de erro O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é cerca de 4,0% Taxa de resposta 61,2%.