Sporting faz queixa à FIFA contra Atlético de Madrid e Gelson

Em causa a transferência do avançado leonino para Espanha.

14:16

O Sporting apresentou esta sexta-feira uma queixa à FIFA contra o Atlético de Madrid e o jogador Gelson Martins, em que pede que sejam aplicada sanções desportivas a ambos.O clube fala em "comportamento inaceitável" do clube espanhol, que anunciou a contratação do jogador esta semana.A decisão de apresentar queixa à FIFA foi tomada por unanimidade na SAD dos leões, avança o clube em comunicado O jogador foi apresentado no início desta semana em Madrid como reforço do clube, tendo os 'colchoneros' anunciado que Gelson chegou ao Atlético como "jogador livre", após ter rescindido contrato com o Sporting.