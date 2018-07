Sporting faz tratado de paz com as claques

Comissão de Gestão garante que feridas foram saradas e voltou a paz ao clube.

Por Tânia Laranjo | 09:19

O Sporting promete novas regras nas suas relações com as claques. A primeira terá a ver com os bilhetes que são fornecidos aos quatro grupos organizados que a partir de agora terão o valor pelo qual podem ser comercializados. Trata-se de uma obrigatoriedade legal que visa combater a fraude fiscal e evitar a especulação na venda desses bilhetes que muitas vezes são oferecidos pelos clubes e que permitem que as claques tenham uma contabilidade paralela.



O anúncio foi feito esta quarta-feira na conferência de imprensa onde a Comissão de Gestão do Sporting anunciou a paz na relação com as claques. Sousa Cintra e Torres Pereira garantiram que o leão sarou as suas feridas e prometem já este sábado, na apresentação da equipa frente ao Marselha, que as claques farão parte da festa do futebol. "Vamos fazer desse jogo uma verdadeira festa da família", disse o presidente da Comissão de Gestão.



Na mesa, ao lado dos dirigentes, estiveram representantes das quatro claques, mas Mustafá, o chefe da Juve Leo, foi o grande ausente. Ele que foi identificado pelo juiz de instrução como suspeito do ataque de Alcochete, fez-se representar pelo seu número dois.

Torres Pereira não quis comentar a tentativa de apoiantes de Bruno marcarem uma assembleia geral. "Isso é matéria da Mesa da AG", garantiu.



Não afasta hipótese da SAD

Sousa Cintra insiste que não aceita candidatar-se no dia 8 de setembro, mas não afasta o repto de Dias Ferreira. O candidato à direção do Sporting anunciou que pretende que Cintra se mantenha na SAD se ganhar as eleições, o que não foi recusado pelo antigo presidente leonino. "Já disse que não sou candidato. Continuo a fazer apenas o que me pediram", disse, não esclarecendo se aceitará o convite. O trabalho de Sousa Cintra tem sido elogiado, designadamente por ter conseguido o regresso de Bruno Fernandes e Bas Dost.