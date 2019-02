Sporting foi o mais controlado dos três grandes por doping

O presidente da Autoridade Antidopagem explicou todos os procedimentos à CMTV.

21:50

O Sporting foi o clube, entre os três grandes, mais vezes controlado esta época. O Sporting foi controlado 10 vezes, o Benfica e o FC Porto foram controlados oitos vezes.



O presidente da Autoridade Antidopagem (ADOP) deu uma entrevista à CMTV, onde garantiu que todos os procedimentos foram cumpridos no caso de Marega e não confirma se o clássico vai ser alvo de controlo.



As explicações do responsável da ADOP para ver na "Liga d’Ouro" às 21h57.