Sporting formaliza 'troca' de Sousa Cintra por Frederico Varandas à CMVM

Sousa Cintra, que tinha assumido a pasta após a saída de Bruno de Carvalho, renunciou agora ao cargo.

19:47

O Sporting comunicou esta quarta-feira à CMVM a alteração na presidência do Conselho de Administração da SAD, o qual é agora liderado por Frederico Varandas.Sousa Cintra, que tinha assumido a pasta após a saída de Bruno de Carvalho, renunciou agora ao cargo.A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD), nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248-Aº, nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que:O accionista SPORTING CLUBE DE PORTUGAL, titular das acções de categoria A representativas do capital social da Sporting SAD, comunicou ao Presidente da Mesada Assembleia Geral da Sociedade a designação de Frederico Nuno Faro Varandas como membro do Conselho de Administração da Sporting SAD representante dasacções de categoria A da Sociedade, nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 14º n.º 3 dos Estatutos da mesma. Mais se informa que José de Sousa Cintra apresentou renuncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Sociedade."