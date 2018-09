Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting inicia a defesa da Taça da Liga frente ao Marítimo

Nacional e Vitória de Setúbal também medem forças às 15h00.

07:20

O Sporting inicia este domingo a defesa do título na Taça da Liga de futebol em casa frente ao Marítimo, num grupo D que fecha na segunda-feira, com o 'secundário' Estoril Praia a ser anfitrião do Feirense.



Os pupilos de José Peseiro, que partilham a liderança do campeonato com o Benfica e Sporting de Braga, com 10 pontos, recebem em Alvalade (20h00) o conjunto insular que tem apenas menos um, tantos quantos o campeão nacional FC Porto.



Nacional e Vitória de Setúbal, primeiro clube a vencer a competição, em 2007/08, e finalista na época passada, medem forças às 15h00 num grupo B no qual o Sporting de Braga, que levantou o troféu em 2012/13, se estreou no sábado a vencer o Tondela, por 2-1.



O Varzim, da II Liga, é anfitrião do Belenenses (17h30) no grupo C, no qual FC Porto, que nunca conquistou a prova, e Desportivo de Chaves empataram 1-1, sexta-feira, no Dragão.



No sábado, o Benfica, recordista de vitórias na prova (sete), estreou-se com triunfo 2-1 sobre o Rio Ave, num grupo A em que Paços de Ferreira, da II Liga, e Desportivo das Aves se anularam (0-0), em jogo à 'porta fechada' por castigo Conselho de Disciplina da FPF.



Após 11 edições, o Benfica lidera o 'ranking' da Taça da Liga, com sete troféus (2008/09, 09/10, 10/11, 11/12, 13/14, 14/15 e 15/16), contra um de Vitória de Setúbal, Sporting de Braga, Moreirense e Sporting.