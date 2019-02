Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting lança concurso de catering para Alvalade e Academia de Alcochete

Visitas técnicas e a entrega das propostas terão lugar em março e a decisão final será tomada em abril.

O Sporting vai lançar um concurso para o fornecimento de catering no Estádio de Alvalade e na Academia.



O investimento anual dos leões nesta área é superior a um milhão de euros e o concurso que em breve abrirá prevê a hipótese de haver um só interlocutor para os três tipos de serviços existentes (Catering Estádio, Bares Estádio e Refeitório Academia).



O contrato ainda em vigor é com a Casa do Marquês, empresa de José Eduardo - que era o homem do futebol na lista de José Maria Ricciardi às últimas eleições -, e dura há 16 anos.



