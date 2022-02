Sporting manifesta pesar por falecimento do sócio número um

O Sporting manifestou, na sua página na internet, pesar pela morte do sócio número 1 do clube desde 2019, Eduardo Hilário, que morreu esta quinta-feira 97 anos.

Nascido em 27 de março de 1924, Eduardo Hilário tornou-se sócio do Sporting com apenas um ano de idade, em 09 de março de 1926, foi jogador de voleibol do clube e parte integrante do grupo 'Os Cinquentenários', tendo participado ativamente em diversos jantares e almoços do coletivo.

Em abril de 2020 ,foi um dos sócios com mais de 75 anos de filiação homenageados pelo clube, tendo na ocasião recebido em casa a visita do futebolista Luís Neto e da vice-presidente Maria Serrano.

Meses depois foi protagonista de um filme publicitário promovido pelo Sporting, no âmbito da campanha 'Eu Sou', ao lado de nomes como Sebastián Coates, capitão da equipa principal de futebol, da atleta Patrícia Mamona e do treinador de futsal Nuno Dias.

O Sporting endereçou aos familiares e amigos de Eduardo Hilário "as mais sentidas condolências" e enalteceu e agradeceu os anos de dedicação e devoção ao clube por parte daquele associado.