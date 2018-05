Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting não volta a Alcochete esta época

Equipa ficou "muito, muito traumatizada" com o ato terrorista da tarde de terça-feira.

Por Ricardo Tavares | 12:00

Os jogadores do Sporting não voltarão a treinar esta época na Academia de Alcochete, sabe o Correio da Manhã. A equipa ficou "muito, muito traumatizada" com o ato terrorista da tarde de terça-feira e, portanto, "ninguém tem cabeça para, nesta fase, regressar ao habitual local de trabalho", explica a fonte.



O CM está também em condições de adiantar que a equipa dirigida por Jorge Jesus não regressará aos treinos esta quinta-feira. Com a sessão de trabalho da tarde quarta-feira cancelada estava planeado iniciar-se a preparação da final da Taça de Portugal na quinta-feira, mas, afinal, a estrutura do futebol leonino mudou de planos. Assim, os vencedores da Taça da Liga só voltarão a reunir-se para trabalhar esta sexta-feira.



O regresso aos trabalhos acontecerá fora do ambiente leonino: nem em Alcochete nem em Alvalade. De acordo com fontes contactas pelo CM, Patrício, William e companhia farão a preparação do jogo com o Desportivo das Aves no Complexo Desportivo do Jamor, na Cruz Quebrada.